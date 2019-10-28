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Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı

Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen, 'sahte kimlik kullanmak' suçundan gözaltına alınmıştı. Zeynep Gülen bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 28.10.2019 - 12:50..
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen, geçtiğimiz Perşembe akşamı Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" ekipleri tarafından Yenimahalle’de bir araçta yakalanmış, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli Zeynep Gülen, "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilmişti.

Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk elden şüpheli Zeynep Gülen’in, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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