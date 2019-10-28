Fetullah Gülen’in yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı

Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları eskort sitesi ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

ABD Başkanı Trump, Bağdadi'nin ölümü hakkında yaptığı açıklamanın ardından gittiği beyzbol maçında protesto edildi.

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Motosiklet hırsızlarına göz açtırmadı

Kağıthane'de kaldırıma park edilen motosikleti çalmaya çalışan hırsızlara bir vatandaş engel oldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.