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Feyzioğlu: Artık sorunlar çözülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport verileceğini duyurmasından sonra alkışlayan Metin Feyzioğlu, "Artık sorunlar çözülüyor onun için alkışladım" dedi.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 20:26..
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Feyzioğlu: Artık sorunlar çözülüyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yargı Reformu Streteji Belgesi ile ilgi açıklamalarda bulunmuştu.  Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına alkışlarla cevap vermişti.

Erdoğan: Avukatlara yeşil pasaport vermeyi planlıyoruz VİDEO

"PROBLEMLER ÇÖZÜLÜYOR"

Katıldığı programda Erdoğan'ın açıklamarını neden alkışladığını açıklayan Metin Feyzioğlu, "Alkışlıyorum çünkü sorunlar çözülüyor, yılllardır meslektaşlarımın problemleri çözülmeye başlandı. Sevincimiz bu." açıklamasında bulundu.

Feyzioğlu: Alkışlıyorum çünkü sorunlar çözülüyor VİDEO


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