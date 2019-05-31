Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlara yeşil pasaport verileceğini duyurmasından sonra alkışlayan Metin Feyzioğlu, "Artık sorunlar çözülüyor onun için alkışladım" dedi.

İlk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün frenleri boşaldı. Ağaca çarparak duran minibüste bulunan 15 öğrenci ile sürücü ve hostes yaralandı.

3

Hasan Ali çalışmalarına devam ediyor

Bu sezon Fenerbahçe'de çok iyi bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım kadrosunda da yer alan Hasan Ali Kaldırım, vücut geliştirmeyi sürdürüyor.