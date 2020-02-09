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Feyzioğlu: Avukatlar ekonomi anlamında zor durumda

Türkiye’de 50 binin üzerinde meslektaşının ay sonunu getiremediğini söyleyen Feyzioğlu, şartların iyileştirilmesini istedi.

İHA | 09.02.2020 - 11:00..
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Feyzioğlu: Avukatlar ekonomi anlamında zor durumda

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Giresun Barosu avukatları ile "Seri Yargılama Usulü' seminerinde bir araya geldi.

Giresun’da bir otelde gerçekleşen seminere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir ve çok sayıda avukat katıldı.

Metin Feyzioğlu'nun gündeminde ise avukatların geçim sorunları vardı.

Feyzioğlu: Avukatlar ekonomi anlamında zor durumda

"AVUKATLAR AY SONUNU GETİREMİYOR"

Feyzioğlu, Türkiye'deki avukatların geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek "Giresun yönetimimizde olarak Türkiye’de söz sahibidir. Bugün burada seri muhakeme konuşacağız ancak şunların da altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye’de 50 binin üzerinde meslektaşım ay sonunu nasıl getireceğim, kiramı nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. Bu şartlar altında iken sağlıklı hiçbir şey olamaz.

Bu sorunlar aynı zamanda benim de sorunlarım bunları çözmek zorundayız. Mesleki dayanışma içerisinde birbirimizi kollamalıyız. Dayanışma ruhu çok önemli ve biz bunu başaracağız” dedi.

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