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Fiat Crysler’den Renault’ya birleşme teklifi

Fiat Crysler Automobiles Pazartesi günü, Fransız Renault’ya resmi bir birleşme önerisi sundu.

DHA | 27.05.2019 - 10:23..
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Fiat Crysler’den Renault’ya birleşme teklifi

Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Crysler ve Groupe Reanult arasında, kurulacak bir Alman ana şirkette eşit bir şekilde paylaştırılacak.

PİYASADAKİ UYUMSUZLUKTAN ETKİLENMEYECEKLER

Birleşme işlemi tamamlanamadan önce, Fiat Crysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kar payı dağıtılarak, hisse senedi piyasalarındaki uyumsuzluklardan etkilenmemeleri sağlanacak.

Fiat Crysler’den Renault’ya birleşme teklifi

İKİ ŞİRKET YILLIK 8,7 MİLYON ARAÇ SATIŞI OLACAK

Fiat Crysler’in öngörülerine göre, birleşme sonucunda şirketler yıllık 8.7 milyon araç satışına ulaşacak.

Daha önce yayımlanan haberlerde, Fiat Crysler’in küresel ölçekte, Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığına katılımını öngören bir birleşme içinde yer alacağı belirtiliyordu.

Fiat Crysler’den Renault’ya birleşme teklifi

Fiat Crysler’den Renault’ya birleşme teklifi

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