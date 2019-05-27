Fiat Crysler’den Renault’ya birleşme teklifi

Önerilen ortaklığın hisseleri, Fiat Crysler ve Groupe Reanult arasında, kurulacak bir Alman ana şirkette eşit bir şekilde paylaştırılacak.

PİYASADAKİ UYUMSUZLUKTAN ETKİLENMEYECEKLER

Birleşme işlemi tamamlanamadan önce, Fiat Crysler hissedarlarına toplam 2.5 milyar euroluk bir kar payı dağıtılarak, hisse senedi piyasalarındaki uyumsuzluklardan etkilenmemeleri sağlanacak.

İKİ ŞİRKET YILLIK 8,7 MİLYON ARAÇ SATIŞI OLACAK

Fiat Crysler’in öngörülerine göre, birleşme sonucunda şirketler yıllık 8.7 milyon araç satışına ulaşacak.

Daha önce yayımlanan haberlerde, Fiat Crysler’in küresel ölçekte, Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığına katılımını öngören bir birleşme içinde yer alacağı belirtiliyordu.