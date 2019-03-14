taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46925
Euro
6.1928
Altın
1295.01
Borsa
102380.1
Gram Altın
227.866

Fiat Egea Hatchback ailesine yeni üye

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen Fiat Egea ailesi, zenginleşen donanım seçenekleriyle 2019 yılında da gücüne güç katmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 16:56..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Fiat Egea Hatchback ailesine yeni üye

Fiat Egea ailesi, yenilenen donanım seçenekleriyle 2019 yılında da ezberleri bozmaya devam ediyor. Egea Hatchback ürün yelpazesine yeni katılan Street donanımı, sportif ayrıntılarıyla dikkat çekiyor.

MODELE ÖZGÜ LOGO

16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farklılaşan Egea Street’in bagaj kapağı üstünde de modele özgü logosu yer alıyor.

Fiat Egea Hatchback ailesine yeni üye

77 BİN 500 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR

Egea Hatchback Street benzinli 1,4 litrelik 95 HP Fire manuel ya da 1,6 litrelik 110 HP benzinli E-Torq otomatik vites kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Street donanımında dizel motor seçeneği olarak ise 1,3 litrelik 95 HP güce sahip Multijet2 turbo beslemeli motor satışa sunuluyor.

Mart ayından itibaren 77 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea HB Street, sportif tasarımı herkes için erişilebilir kılıyor.

Fiat Egea Hatchback ailesine yeni üye

DÖRT FARKLI GÖVDE RENGİ

Yokuş kalkış desteği, çekiş kontrol sistemi, elektronik stabilite programı, ABS, EBD, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, LED gündüz sürüş farları, Bluetooth bağlantılı Uconnect medya sistemi, City fonksiyonlu direksiyon sistemi klima ve arka park sensörü Egea Street’te standart olarak sunuluyor.

Fiat Egea Street; Bulut Beyazı, Rock Siyahı, Alev Kırmızısı ve Kurşun Gri olmak üzere dört farklı gövde rengi ile tercih edilebilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

116
Meral Akşener'in Trabzon mitingi

Meral Akşener'in Trabzon mitingi

395
Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

84
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

150
Kuzey Kore'de seçim sonucu

Kuzey Kore'de seçim sonucu

64
İstanbul ilçelerinin anket sonuçları

İstanbul ilçelerinin anket sonuçları

145
3600 ek göstergeyi bekleyenleri sevindirecek haber

3600 ek göstergeyi bekleyenleri sevindirecek haber

443
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir