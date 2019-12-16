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Fiat ve PSA'nın birleşmesine Fransa'dan onay geldi

Fiat, Peugeot, Citroen markalarını elinde bulunduran PSA ile görüşmelerini tamamlandı. Fransa hükümeti anlaşmaya onay verdi.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 16:06..
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Otomotiv sektöründen büyük bir birleşme gerçekleşiyor.

Fiat ile PSA arasında birleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Fiat ve PSA'nın birleşmesine Fransa'dan onay geldi

Amerikan medya organı Bloomberg News'in verdiği bilgiye göre PSA Group, Fiat Chrysler Automobiles NV ile birleşme planları için Fransız hükümetinin onayını aldı.

MERKEZİ HOLLANDA OLACAK

PSA ile Fiat arasındaki anlaşmaya göre birleşme ile ortaya çıkacak Şirket'in genel merkezi Hollanda'da olacak. PSA CEO'su Carlosb Tavares, bu yeni Şirket'in de CEO'su olacak. Fiat Chrysler Başkanı John Elkann da yeni Şirket'in başkanı olarak görev yapacak.

HANGİ ŞİRKET HANGİ MARKAYA SAHİP

Fiat ve PSA'nın birleşmesine Fransa'dan onay geldiGRAFİĞİN BÜYÜK HALİNİ GÖRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ...

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