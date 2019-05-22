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FİAT'dan yeni rekor

2019 yılının ilk dört ayında FİAT, başarılı bir satış performansı sergiledi.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 12:35..
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FİAT'dan yeni rekor

FİAT, 2019 yılında da Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Yapılan satış grafikleri incelendiğinde FİAT yine zirvede kapattı.

SATIŞ RAKAMLARI ZİRVEDE

Yılın ilk dört ayında otomobil ve hafif ticari araç alanında 19 bin adedin üzerinde satış rakamına erişen Fiat’ın otomobil satış adedi 14 bin 632 adet olarak dikkatleri çekerken, marka hafif ticari araç pazarında 4 bin 381 adet satış gerçekleştirdi.

FİAT'dan yeni rekor

FİAT'IN SATIŞLARI YÜZDE 11,1 ARTTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2019 sektörümüz açısından zor başladı. Ancak Fiat markası olarak ilk 4 ayda pazar payı, satış adetleri ve il bazında gösterdiğimiz başarılı performansla Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürüyoruz. Özellikle otomobil pazarında ciddi bir satış adedi yakaladık. Türkiye otomobil pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 daralırken, Fiat olarak satışlarımızı yüzde 11,1 oranında artırdık.” diye konuştu.

Egea model ailesinin zenginleşen donanım seçenekleriyle gücüne güç katmaya devam ettiğini belirten Aytaç ayrıca, “Egea’nın başarısını, mart ayından itibaren satışına başladığımız 3 farklı donanım versiyonumuz Street, Sport ve S-Design ile pekiştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

FİAT'dan yeni rekor

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