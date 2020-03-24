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FIBA nedir

Uluslararası Basketbol Federasyonu ya da yaygın adıyla FIBA, dünya basketbolunun en üst düzey yönetim organıdır.

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FIBA, dünya basketbolunun en üst düzey yönetim organı olmakla birlikte Uluslararası basketbol yarışmalarını yönetim sorumluluğu da FIBA’dadır.

FIBA, uluslararası basketbol kurallarını, kullanılacak malzemelerin ve mekanların özelliklerini belirler, sporcuların ülkeler arası transferlerini denetler ve uluslararası hakemlerin programlarını kontrol eder.

FIBA, DÜNYADA 5 BÖLGEYE AYRILMIŞTIR

213 ulusal basketbol federasyonu FIBA üyesidir.

1989 yılından itibaren FIBA Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya olmak üzere beş bölgeye ayrılmıştır.

FIBA'nın şu an başkanlık görevini Horacio Muratore sürdürmektedir.

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