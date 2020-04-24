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Fibroblast nedir

Bağ doku yapısında baskın, cilt bütünlüğünü sağlayan ve deride oldukça önemli rolü olan hücrelere fibroblast denir.

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Fibroblast nedir

Fibroblast adı verilen kök hücreler, kişinin kendi kulağının arkasından, kolunun altından ya da kasık bölgesinden alınır.

Kullanım alanlarının başında, yaşlılıktan kaynaklanan cilt ve kırışıklık sorunlarının giderilmesi gelir.

Kapanmayan kronik yaralar,  su çiçeği veya akne sonrası oluşan izler, yanık, cerrahi ve bedensel travma sonucu oluşan oyuklar, dolgun dudaklar için de kullanılır.

NASIL YAPILIR

Uygulama için öncelikle kulak arkasından üç-dört santimetrik çok küçük bir cilt alanı çıkarılır. Alınan cilt parçası ve kan özel taşıma kaplarında ve steril bir ortamda fibroblast kültürü yapan özel laboratuvarlara yollanır.

Laboratuvarda üç-altı hafta boyunca çoğalan fibroblastlar, uzman doktor tarafından işlem yapılacak bölgeye, küçük iğneler yardımıyla zerk edilir. İşlem sonrasında kısa süreli morluklar görülebilir.

Fibroblast nedir

NE KADAR SÜRER

Tedavi için genellikle 3 seans gerekir. Tedavi sonrası sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterse de genel olarak ikinci seanstan sonra görülmeye başlanır. Bununla birlikte bazı hastalarda ilk seansın hemen ardından etkiler görülür.

Tedavinin etkisi 12 ay süresince artar. Sonrasında ise ortalama 5 yıl kadar etkinliği devam eder.

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