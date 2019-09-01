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Fidye için Suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı

Suriye uyruklu M.M.'yi kaçıran ve vücudunda sigara söndürerek işkence yapan kişilere baskın gerçekleştirildi.

DHA | 01.09.2019 - 19:50..
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iki gün önce gelen Suriye uyruklu S.E., kendisini telefonla arayan kişilerin kocası M.M.'yi kaçırdıklarını ve serbest kalması için kendisinden 6 bin TL fidye istediklerini söyledi.

PARAYI ALMAYA GELDİĞİ SIRADA YAKALANDI

S.E. ayrıca şüphelilerin eğer fidyeyi vermezse M.M.'yi öldüreceklerini söylediğini belirterek şikayette bulundu. Bunun üzerine, çalışma başlatan Asayiş Büro Ekipleri, S.E.'den şüphelilerin fidyeyi vermesi için belirledikleri adresi aldı. S.E. ile birlikte adrese giden ekipler, parayı almak için gelen M.Ç., Ş.K. ve Suriye uyruklu A.H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Fidye için Suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı

Fidye için Suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı VİDEO

VÜCUDUNDA SİGARA YANIKLARI VAR

Şüphelilerin ifadelerinin ardından polis, M.M.'nin tutulduğu adresi belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.M. ile birlikte diğer şüpheliler de yakalandı. Vücudunda sigara yanıkları olduğu belirlenen M.M. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gözaltına alınan S.K., M.G.,  E.Y., T.Ç, İ.C., A.H., M.Ç. ve Ş.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'gasp' ve 'eziyet' suçlarından tutuklandı.

Ayrıca olaya karıştığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Fidye için Suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı

Fidye için Suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı

Fidye için Suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı

Fidye için Suriyeliyi kaçıran 8 kişi tutuklandı

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