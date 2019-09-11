FIFA 20'nin demo sürümü yayınlandı

EA, merakla beklenen futbol oyunu FIFA 20'nin demosunu PlayStation, Xbox ve PC platformları için kullanıcılara sundu. Yaklaşık 6,5 GB büyüklüğünde olan FIFA 20 demo, içerisinde 10 farklı takımın yanı 'Volta' isimli sokak futbolu modunu da barındırıyor.

FIFA 20 DEMO İNDİRME BAĞLANTILARI

FIFA 20'nin demo sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

FIFA 20 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 - 64 Bit

Windows 7 / 8.1 / 10 - 64 Bit İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya eş değeri

AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya eş değeri Bellek: 8GB

8GB Grafik: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya eş değeri

AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya eş değeri Sabit Sürücü: En az 50 GB boş alan

En az 50 GB boş alan İnternet Bağlantısı: En az 512kbps internet hızı.

FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

Windows 10 - 64 Bit İşlemci: AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T veya eş değeri

AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T veya eş değeri Bellek: 8GB

8GB Grafik: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya eş değeri

AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya eş değeri Sabit Sürücü: En az 50 GB boş alan

En az 50 GB boş alan İnternet Bağlantısı: Geniş Bant internet bağlantısı

FIFA 20, 24 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek

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