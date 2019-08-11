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FIFA 20'ye gelecek 5 önemli yenilik

Bu yıl tanıtılacak olan FIFA 20’ye gelen 5 önemli yeniliği sizler için derledik.

Haber Merkezi | 11.08.2019 - 14:01..
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EA, yayınladığı yeni güncelleme notları ile merakla beklenen FIFA 20 oyununda yer alacak bazı önemli değişiklikleri duyurdu. Geçtiğimiz yıl yayınlanan FIFA 19’dan farklı olarak oyuna birkaç yeni özellik ekleyen EA Games, böylelikle oyun deneyimini daha da artırmayı planlıyor.

Gelin bu yıl FIFA 20’de yer alacak 5 önemli değişikliğe daha yakından bakalım.

F

ALEX HUNTER’IN YOLCULUK MODU SONA ERDİ

Son 3 yıl boyunca ‘The Journey’ isimli bir yolculuk modu yayınlayan FIFA, Alex Hunter’ın çocukluktan bu yana yaşadığı macerayı konu alıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl bu modun finalini yapan FIFA, bu seneki oyunda yolculuk modunu tamamen kaldırdı.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR KARİYER MODU

FIFA 20’nin kariyer modunda, bir önceki oyuna göre daha fazla özelleştirme seçeneği yer alacak. Örneğin menajerlerin vücut tipi, saç stilleri, ten rengi ve cinsiyeti de seçilebilecek. Yani kariyer modunu bir kadın menajer ile de oynayabileceksiniz.

Aynı zamanda kariyer modunda oynadığınız maçlardan sonra gazeteciler devreye girecek. Oyundaki performansınız hakkında sorular soracak basın mensupları, aynı zamanda oyuncuların performansını da etkileyecek.

FİFA

SOKAK FUTBOLU

Fifa Street oyunu ile yakından takip ettiğiniz sokak futbolu, bu yıl doğrudan FIFA 20’nin içerisinde yer alacak. Volta adı verilen bu mod sayesinde sokak futbolu deneyimini yeniden yaşatmak isteyen FIFA, ayrıca sokak futboluna bir de hikaye modu ekledi. Oyunseverler, Volta modu sayesinde profesyonel futbol takımlarının da sokaklarda maç yapmasını sağlayabilecek.

DAHA GELİŞMİŞ BİTİRİCİLİK

FIFA 19 kullanıcıları, kaleci ile karşı karşıya kaldıkları pozisyonlarda gol atmanın oldukça zor olduğundan yakınıyor. Bu duruma el atmak siteyen EA Games, bu sorunu ortadan kaldırmak için doğru zamanda gol atmanızı biraz daha kolaylaştıracak. Mantıklı bir şekilde gol atmanızın mümkün olduğu pozisyonlarda bu özellik devreye girerek, daha düzgün vuruşlar yapmanız sağlanacak.

FİFAS

GELİŞMİŞ OYUNCU POTANSİYELİ

Her geçen oyunda oyuncuları gerçek hayata biraz daha yakınlaştırmak isteyen EA Games, FIFA 20 oyununda da buna oldukça önem verecek. Örneğin oyuncuların maçlardaki istatistiği, o oyuncunun genel performansına doğrudan etki edebilecek. Ayrıca takıma yeni katılan oyuncular da uyum sorununu giderene kadar kötü performans sergileyebilecek.

Geliştirilen top fiziği sayesinde ise daha gerçekçi şutlar ve paslar atabileceğiniz gibi  etkileyici dönüşler ve zıplamalar da gerçekleştirebileceksiniz. Bu sayede FIFA 20, gerçek hayattakine benzer bir futbol deneyimi sunmayı amaçlıyor.

PS4, Xbox One , PC ve Nintendo Switch için geliştirme aşamasında olan FIFA 20, 24 Eylül'de tüm dünyada aynı anda yayınlanacak.

 

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