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FIFA nedir

21 Mayıs 1904 yılında Paris'ta kurulan FIFA, futbol ve futsalın dünya çapındaki en üst düzey yönetim organıdır.

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Açılımı 'Fédération Internationale de Football Association' ya da Türkçe haliyle, 'Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği' olan FIFA, ilk olarak Fransa'nın Paris kentinde kurulsa da merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunmaktadır.

Genellikle spor haberlerinde karşımıza çıkan FIFA'ya, 211 ulusal futbol federasyonu üye bulunmaktadır.

Gianni Infantino'nun başkanlığını yaptığı FIFA, çeşitli futbol turnuvalarını düzenlemesinin yanı sıra dünya futbolunu yöneten, kuralları uygulayan, değiştiren kuruluştur.

Düzenlemekte olduğu en önemli turnuva ise 1930'dan bu yana gerçekleştirilen FIFA Dünya Kupası'dır.

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