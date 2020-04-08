FIFPro nedir

FIFPro, 1965 yılında Fransa, İskoçya, İngiltere, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin toplanmasıyla, futbolcular için uluslararası bir federasyon oluşturma amacıyla kurulmuştur.

FIFPRO'NUN GÖREVİ NEDİR?

FIFPro'nun amacı, kulüplerde oynayan futbolcuların temel ve insani haklarını savunmaktır.

Bu hakların savunuculuğu ve temsilciliği görevini üstlenirler.

Futbolcuların haklarını savunan bir kurum olması nedeniyle, dünyanın en büyük futbolcu sendikası da denilmektedir.

Yönetim kurulu başkanı ise Gordon Taylor'dur.

Ayrıca FIFPro, 2005'te "Dünyanın en iyi 11'i Ödülü", "Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü" ve "Yılın Genç Oyuncusu Ödülü" ödüllerini vermeye başlamıştır.