Fiji’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, insanları giderek endişelendiriyor.
Salgın nedeniyle her geçen gün can kaybı ve vaka sayısı artıyor.
İLK VAKA TESPİT EDİLDİ
Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü belirlendi.
Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fiji Sağlık Bakanı Dr. Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.
HASTA İZOLE EDİLDİ
Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi tespit etmeye çalıştığını belirtti.
Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya’da ise 2 kişinin koronavirüs nedeniyle hastalandığı bildirildi.