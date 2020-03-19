Fiji’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

İran'da koronadan 10 dakikada bir kişi ölüyor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerde şampiyonlukların tescillenmesi için liglerin tamamlanması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmaları istenirken, ekmekte de talep patlaması oldu.

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İlayda Akdoğan sevgilisini tıraş etti

Basketbolcu sevgilisini ziyaret etmek için İran'a giden ancak koronavirüsten dolayı ülkede mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, günlerinin titizlikle geçtiğini anlattı.