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Fikirtepe'de yangın: 1 ölü, 4 yaralı

Kadıköy Fikirtepe'de 3 katlı binada çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı.

AA & Ensonhaber | 27.05.2019 - 07:28..
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İstanbul Fikirtepe'deki Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti.

Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürülürken, yangın sırasında 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Fikirtepe'de yangın ViDEO

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