taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7445
Euro
6.3595
Altın
1491.54
Borsa
101143.74
Gram Altın
275.479
Bitcoin
53481.56

Fikret Orman ile Tuğba Coşkun evleniyor

Beşiktaş'taki başkanlık görevinden istifa eden Fikret Orman, özel hayatına hız verdi.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile Fikret Orman, bir yıl önce başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

TATİLDE EVLİLİK TEKLİFİ

Fikret Orman; Miami, Meksika ve Küba’yı kapsayan 10 günlük tatilde evlenme teklifi etti. Coşkun, tatil dönüşü nikah davetini organize edecek. Yılbaşından hemen sonra da sade bir törenle nikah masasına oturacaklar.

Fikret Orman, 2 kızının annesi Sedef Orman ile 1992-2012 yılları arasında evli kalmıştı. Tuğba Coşkun, 2005’de evlendiği Mehmet Ali Erbil’den 2010’da boşanmıştı.

Fikret Orman ile Tuğba Coşkun evleniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

172
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

448
Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

Galatasaray'a 6 Kasım yaramıyor

303
Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

Mustafa Cengiz'in Real Madrid yorumu yeniden gündemde

140
Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

Çin'den gelen yük treni, Marmaray ile Avrupa'ya geçti

64
11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

27
Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

Adanalı albinolar, 4 mevsim gölge arıyor

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir