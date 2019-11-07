Fikret Orman ile Tuğba Coşkun evleniyor

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile Fikret Orman, bir yıl önce başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmaya karar verdi.
TATİLDE EVLİLİK TEKLİFİ
Fikret Orman; Miami, Meksika ve Küba’yı kapsayan 10 günlük tatilde evlenme teklifi etti. Coşkun, tatil dönüşü nikah davetini organize edecek. Yılbaşından hemen sonra da sade bir törenle nikah masasına oturacaklar.
Fikret Orman, 2 kızının annesi Sedef Orman ile 1992-2012 yılları arasında evli kalmıştı. Tuğba Coşkun, 2005’de evlendiği Mehmet Ali Erbil’den 2010’da boşanmıştı.