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Fikret Orman'ın teknesi çalındı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'on teknesi çalındı, ancak tekne kısa sürede bulundu.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 11:54..
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Fikret Orman'ın teknesi çalındı

İnsan kaçakçıları mültecileri kaçırmak için genellikle Bodrum gibi Yunan adalarına yakın lokasyonları kullanıyor.

Yunan adalarına geçmek için de Bodrum'da demirli olan lüks tekne ve yatları çalıp, kullanıyor.

FİKRET ORMAN DA MAĞDUR OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da teknesi çalınanlar arasında. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un yazısına göre; Orman'ın "La Paradiso" isimli teknesi 10 gün önce çalındı. Başkan Orman, tekneyi yerinde göremeyince jandarmaya başvurdu.

Tekne ise Yunan adalarında bulundu. Tekneyi çalan insan kaçakçısının ise mültecileri Yunan adasına bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Fikret Orman'ın teknesi çalındı
Fikret Orman'ın teknesi La Paradiso

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