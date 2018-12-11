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Fil yürüyüşü nedir

Askeri bir terim olan fil yürüyüşü, bir tehlikeye karşı uçakların tam mühimmatlı bir şekilde belli düzene göre kalkışa hazır pozisyona geçmesine denir.

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Savaş uçakları askeri teknoloji harikalarından biridir. Özellikle tonlarca aırlıktaki mühimmatlar ile havada 4'lü 5'li hatta7'li düzende bile yüzlerce kilometrelik süratleriyle uçuş gerçekleştiren uçaklar belli bir düzen ile bu şekilde uçabilmektedir.

Fil yürüyüşü de işte tam olarak bu düzene verilen isimdir.

Fil yürüyüşü nedir

FİL YÜRÜYÜŞÜ NEDİR

Askeri terminolojide, tehlike söz konusu olduğunda savaş uçaklarının mümkün olan en kısa sürede havada olmaları için tam yüklü olarak pist başında hazır olmaları anlamına gelen terimdir.

Bu yürüyüşler aynı zamanda, pilotların takım çalışması yeteneğini artırma, askeri üslerde hava-yer reaksiyonunun ölçülmesi ve güç gösterisi gibi amaçlarla gerçekleştiriliyor.

Fil yürüyüşü nedir

GÖVDE GÖSTERİSİ OLARAK KULLANILIYOR

Fil yürüyüşleri her ne kadar koordinasyon artırıcı bir unsur olsa da askeriyede zaman zaman ülkeler arasında yaşanan husumet ve sürtüşmelere karşı caydırıcı güç olarak da kullanılmaktadır.

Fil yürüyüşü nedir

Özellikle kalabalık bir uçak ordusu ile pistte yapılan bu gövde gösterisi niteliğindeki hamle ciddi bir caydırıcılık içermekte, tehlikelere karşı duruş göstermektedir.

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