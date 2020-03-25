Fildişi kule nedir

İnsanoğlu farklı duygu ve düşüncelere sahiptir. Ne zaman insanın kendini soyutlaması aklıma gelse, Fransız yazar Albert Camus 'un Yabancı eserini hatırlarım.Bu eserde yaşadığı topluma yabancı ve hiçbir değer yargısını taşımayan ana karakter üzerinde kitap şekillenir.Bu vesileyle kitabı okumanızı tavsiye ederim.

YABANCILAŞMA

Fildişi kule bir deyimdir ve anonim biçimde günümüze kadar ulaşagelmiştir. Kuleden kasıt, inasanın yabancılaşmasını ve içinde bulunduğu topluma ne kadar uzak olduğunu gösteriyor olması.

FANUS İÇİNDE İNSAN

Yabancılaşma duygusu, çeşitli deneyimler sonucunda psikolijk bir vaka olduğu kanıtlanmıştır. İnsan kendini adeta bir fanusun içine hapsederek, dış dünyayla olan bütün bağını kopartır. Bu her ne kadar bir hastalık ya da psikolojik olsa da aynı zamanda kişinin kişisel tercihidir de.

TOPLUMA RET

Çevremizde yalnız ve kendini buna alıştıran insanlar çoğunluktadır. Bu kişiler, yaşadığı toplumun bütün değer yargılarını reddeder. Gelenek, görenek, sözlü ya da yazılı yargıları kabul etmemekle beraber kendi içinde yaşadıkları dünyada son derece memnundurlar.