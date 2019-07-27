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Fildişi Sahili'ndeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu

Bebeklerin organ mafyasının eline düşmüş olabileceği ya da batıl inanç ritüelleri için kurban edildiği şüphesi üzerinde duruluyor.

AA | 27.07.2019 - 08:36..
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Fildişi Sahili'nin kuzeybatı bölgesindeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre polis, ülkenin en büyük kenti Abidjan'a 230 kilometre mesafedeki Gagnoa kentinde yer alan mezarlıkta 25 bebek cesedi buldu.

KURBAN EDİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis yetkilileri, mezarlıkta kazı araç gereçleri gören kişinin ihbarı üzerine yaptıkları çalışma neticesi siyah ambalajlı çantada çürümüş 25 bebek cesedi bulunduğunu açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten yetkililer, bebeklerin organ mafyasının eline düşmüş olabileceği ya da batıl inanç ritüelleri için kurban edildiği şüphesi üzerinde duruyor.

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