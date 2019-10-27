taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

Zeki Paşa Yalısı 550 milyon TL'ye satılıyor

Filinta Mustafa olarak anılan Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, 550 milyon TL'ye alıcısını bekliyor.

DHA | 27.10.2019 - 17:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Boğazı'nın Avrupa Yakası'nda Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında yer alan 23 oda, 5 salon ve 8 banyolu 130 yıllık Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, rekor ücretle satışa çıkarıldı.

SATIŞ FİYATI 550 MİLYON TL

Sultan II. Abdülhamid nazırlarından 'Filinta Mustafa' olarak tanınan Tophane Müşiri Zeki Paşa için yapılan yalının satış fiyatı ise 550 milyon TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -10

Zeki Paşa Yalısı 550 milyon TL'ye satılıyor ViDEO

DÜNYANIN EN PAHALI 10 EVİ ARASINDA

Boğaz'ın en gözde yalısı, Türkiye'nin en pahalı, dünyanın ise en pahalı 10 evi arasında gösteriliyor.

Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -4

YALI İÇİN ARAPÇA BROŞÜR

Yalı, yakın dönemde 1981 yılında 650 milyon liraya satışa çıkarıldı. Satışı Arap ülkelerine duyurabilmek için o dönem Arapça ve İngilizce broşür bastırıldı. Yalı, 2011 yılında 200 milyon liraya yeniden satışa çıkarıldı. Ancak istenilen değere ulaşılamayınca satış gerçekleşmedi, mülk sahibi de satıştan vazgeçti. 2 yıl önce yeniden yalının satışına karar verildi. 550 milyon lira bedel üzerinden satışa çıkarılan yalının satış ilanı, 1 Ekim'de güncellendi.

Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -3

SON KALAN SAHİL SARAYLARINDAN

Kat kaloriferiyle ısıtılan 510 metrekare oturumlu yalı, 4 kat + bodrum kattan toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Tavan yüksekliği katlara göre değişiklik gösteren yalıda kat aralıkları 3.03 metre ile 4.78 metre arasında değişiyor. Her katta 5'i deniz manzaralı toplam 6 oda, 1 büyük orta salon (sofa) 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak bulunuyor. 4 bin 32 metrekarelik bahçesi ve 110 metrelik rıhtım boyu ile Boğaz'ın en görkemli ve son kalan sahil saraylarından biri olan asansörlü yalıda, 4 araçlık kapalı otopark da yer alıyor.

Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -2

YALININ YILLIK VERGİSİ 5,5 MİLYON TL

Türkiye'nin en pahalı gayrimenkulü olarak gösterilen yalı için, söz konusu fiyata satıldığı ve tapuya işlendiği takdirde yıllık 5,5 milyon TL değerli konut vergisi ödenecek.

Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -1

YALIDA KİMLER KALDI

Tarihi yalıda, Zeki Paşa ve ailesinin yanı sıra, şu anki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dedesi olan damadı Ali Kemal de kaldı. Zeki Paşa daha sonra yalıyı Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'a sattı. Son halife Abdülmecit Efendi'nin oğlu Ömer Faruk'la evlenen Sabiha Sultan, yalıya taşındı. Güzelliğiyle ünlü kızları Neslişah Sultan da yalıda yaşadı ve buradan sürgüne gönderildi. Yalı daha sonra Baştımar Ailesi tarafından satın alındı.


Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -5

Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -6

Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -7

Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -8

Türkiye'nin en pahalı yalısı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor -9

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Bağdadi operasyonunu Türkiye'ye haber verdi

ABD, Bağdadi operasyonunu Türkiye'ye haber verdi

208
Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

149
ABD'nin Bağdadi operasyonunda yaşananlar

ABD'nin Bağdadi operasyonunda yaşananlar

301
ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

328
Hacı Sabancı, Joker oldu

Hacı Sabancı, Joker oldu

245
Şehir magandaları trafikte terör estirdi

Şehir magandaları trafikte terör estirdi

158
Süleyman Soylu, diziler için sert konuştu

Süleyman Soylu, diziler için sert konuştu

632
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir