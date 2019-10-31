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Filipinler bir kez daha sallandı

Ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AA | 31.10.2019 - 07:56..
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Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, merkez üssü Cotabato kentinin Tulunan bölgesi olan depremin yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin, Kidapawan, Koronadal ve Gingoog gibi kentlerde de hissediliği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

3 GÜN ÖNCE DE YAŞANDI

Mindanao Adası'ndaki Kisante bölgesinde 29 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Filipinler bir kez daha sallandı

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