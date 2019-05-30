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Filipinler'de diploma almanın şartı: Ağaç dikmek

Ülkede öğrenciler, diploma alabilmek için en az 10 ağaç dikmek zorunda kalacak.

AA | 30.05.2019 - 16:12..
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Filipinler’de orman katliamına karşı ilginç bir çözüm getiriliyor. Artık her öğrenci, diplomasını alabilmek için en az 10 ağaç dikmek zorunda olacak.

Filipinli milletvekili Gary Alejano tarafından sunulan yasa tasarısı, 15 Mayıs’ta Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği tasarının, yakın zamanda Senato'da da onaylanması bekleniyor.

HER YIL 175 MİLYON AĞAÇ

Bu projenin ilkokuldan yüksek öğretime kadar tüm öğrencileri ilgilendirdiğini belirten Gary Alejano, "Her yıl 12 milyon ilkokul, 5 milyon lise ve yaklaşık 500 bin üniversiteli öğrenci okullardan mezun oluyor. Bu proje kapsamında her yıl yaklaşık 175 milyon ağaç dikilebilecek.” dedi.

Alejano'nun hesabına göre, bir nesil boyunca yaklaşık 525 milyar ağaç dikilebilecek.

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