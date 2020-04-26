Filipinler'de görevli köpeğe kimlik kartı verildi

Chi Chi, her gün koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis güçleriyle birlikte görev yapıyor.

Filipinler’in başkenti Manila Belediyesi, her gün ön saflarda hizmet veren ve salgın tedbirlerini denetleyen polis güçleriyle birlikte devriyeye çıkan Chi Chi adındaki köpeğe, kimlik kartı verdiklerini açıkladı.

POLİSLERLE DEVRİYE GEZİYOR

Polislerin sevgilisi haline gelen Chi Chi, yorulmadan her gün Manila belediyesine bağlı küçük bir yerleşim yerinin etrafında polislerle devriye geziyor.

"ÖN SAFLARDA HİZMETLİ"

Belediye yetkilileri ise, köyde çok sevilen Chi Chi’ye hizmetlerinden dolayı “ön saflarda hizmetli” kimlik kartı verildiğini açıkladı.