Filipinler’de kamyon uçurumdan yuvarlandı: 20 ölü

Filipinler’in güneyinde bulunan Cotabato eyaletinin T'Boli kasabasında, yolcu taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı.
Olayda, en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
20 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Yerel kaynaklar, kazanın ardından yardım ekiplerinin 20 kişinin cesedine ulaştığını aktardı.
Öte yandan, kazada birkaç kişinin yaralandığı da öğrenildi.
Filipinler’in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler’in güneyinde bulunan Cotabato eyaletinin T'Boli kasabasında yolcu taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı. Olayda en az 20 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Kazanın ardından yardım ekiplerinin 20 kişinin cesetlerine ulaştığını aktardı. Öte yandan, olaya ilişkin birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.
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