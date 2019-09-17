Filipinler’de kamyon uçurumdan yuvarlandı: 20 ölü

Bebek bekleyen Ceren Kaplakarslan ve annesinin, Kalpakarslan'ın sevgilisi tarafından darbedildiği iddia edilmişti.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Takside unutulan parayı sahibine ulaştırdı

Gaziantep’te bir taksi şoförü, unutulan 87 bin lirayı 100 kilometre giderek sahibine teslim etti.