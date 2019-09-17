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Filipinler’de kamyon uçurumdan yuvarlandı: 20 ölü

Filipinler’in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 17.09.2019 - 14:11..
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Filipinler’in güneyinde bulunan Cotabato eyaletinin T'Boli kasabasında, yolcu taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı.

Olayda, en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

20 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Yerel kaynaklar, kazanın ardından yardım ekiplerinin 20 kişinin cesedine ulaştığını aktardı.

Filipinler’de kamyon uçurumdan yuvarlandı: 20 ölü

Öte yandan, kazada birkaç kişinin yaralandığı da öğrenildi.

Filipinler’de kamyon uçurumdan yuvarlandı: 20 ölü

Filipinler’in güneyinde yolcu taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler’in güneyinde bulunan Cotabato eyaletinin T'Boli kasabasında yolcu taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı. Olayda en az 20 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Kazanın ardından yardım ekiplerinin 20 kişinin cesetlerine ulaştığını aktardı. Öte yandan, olaya ilişkin birkaç kişinin yaralandığı öğrenildi.

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