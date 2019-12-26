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Filipinler’de Phanfone Tayfunu: 16 ölü 150 kayıp

Filipinler'de etkisini sürdüren Phanfone Tayfunu nedeniyle en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 26.12.2019 - 23:59..
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Uzak Doğu Asya ülkesi Filipinler’de, Noel akşamı etkili olan Phanfone tayfunu nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybederken, 150 kişiden de haber alınamıyor.

Filipinler’de Phanfone Tayfunu: 16 ölü 150 kayıp

Bölgede bulunan evlerde büyük hasara neden olan tayfunun saatteki hızı 150 kilometreyi buldu. Salı günü ülkeyi vuran tayfun dün de Luzon’un güneyi, Visayas’ın batısı ve doğusunda etkisini sürdürdü. Fırtına öncesi 58 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Filipinler’de Phanfone Tayfunu: 16 ölü 150 kayıp

15 BİNDEN FAZLA İNSAN LİMANLARDA MAHSUR KALDI

Feribot seferlerinin iptal olmasının ardından 15 binden fazla kişi limanlarda mahsur kaldı. Adadaki uçak seferleri de iptal edildi. Tayfundan 2 bin 351 kişi etkilenirken, bin 654 kişi tahliye merkezlerine yerleştirildi. Kayıplar arasında balıkçıların da olacağını kaydeden Batı Samar Valisi Ben Evardone, “Güvende olduklarını umalım ve bunun için dua edelim” dedi.

Filipinler’de Phanfone Tayfunu: 16 ölü 150 kayıp

Filipinler’de Phanfone Tayfunu: 16 ölü 150 kayıp

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