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Filipinler’de timsah çocuğu ailesinin yanında yuttu

Ailesiyle birlikte bot gezisinde olan 10 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek bottan düştü. O sırada bir timsah çocuğu kaptı.

DHA | 15.08.2019 - 15:47..
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Filipinler’in Balabac adasında bir aile, nehirde botla ilerlerken timsah saldırısına uğradı. Timsah, botun önünde bulunan 10 yaşındaki çocuğu kaparak bottan suya çekti ve ailesinin gözü önünde yedi.

Filipinler polisi, çocuğun vücut kalıntılarının nehrin kıyısına vurduğunu bildirdi.

TİMSAHLAR İNSALARA DAHA YAKIN YAŞIYOR

Artan Filipinler nüfusu, insanların timsahlara daha yakın bölgelerde yaşamasına sebep oldu. Yerel yetkili Jovic Pabello konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2015’ten beri timsah saldırısının olmadığı bir yıl geçirmediklerini belirtti.

Geçtiğimiz Şubat ayında, yine aynı bölgede bir balıkçı, timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Filipinler’de timsah çocuğu ailesinin yanında yuttu

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