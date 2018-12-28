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Filipinli Onie, Allahuekber Dağları'nda Müslüman oldu

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 14'üncüsü düzenlenen "Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Yürüyüşü"nde Filipinli Onie Celespara, şehadet getirerek Müslüman oldu.

İHA | 28.12.2018 - 08:36..
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Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından, Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı vesilesiyle 14. Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi.

11 ÜLKEDEN 64 İZCİ

Gerçekleştirilen milli bilinç kampına, Türkiye’nin 23 şehrinden 194 izci lideri ile aralarında KKTC, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Filipinler ve Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izci lideri katıldı.

Filipinli Onie, Allahuekber Dağları'nda Müslüman oldu


ŞEHADET GETİRİP MÜSLÜMAN OLDU

Aralarında bulunan 36 yaşındaki Filipinli Onie Celespara, yürüyüş sırasında Müslüman olmaya karar verdi. İzcilik Federasyonu ekiplerinin yardımıyla şehadet getirerek Müslüman olan Onie, Abdullah ismini aldı.

ERZURUM VE KARS'A GİTTİ

Sosyal medya aracılığıyla gördüğü, geceleri eksi 45 dereceyi bulan soğuk havada gerçekleştirilen kampa katılmak için yaklaşık 12 saat uçak yolculuğu ile Türkiye’ye gelen Onie, önce Erzurum’a daha sonra Kars’a gitti. Onie, Allahuekber Dağı'nda yaşadığı atmosferden etkilenerek Müslüman oldu.

Filipinli Onie, Allahuekber Dağları'nda Müslüman oldu

Filipinli Onie, Allahuekber Dağları'nda Müslüman oldu


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