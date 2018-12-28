Filipinli Onie, Allahuekber Dağları'nda Müslüman oldu

1 CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor İstanbul Tarlabaşı'ndaki CHP'li Şişli Belediyesi'nin yemek yardımı yaptığı trans kadın sığınağında Suriyeli ve Iraklı trans kadınlar da kalıyor.

2 İstanbul Modern, sanat dolu bir yılı daha geride bıraktı 2018'de 40 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturan İstanbul Modern, 318 bin ziyaretçi ağırladı.

3 Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu Yalnızca ABD'nin Colorado eyaletinde çıkarıldığı iddia edilen Rainbow taşı, Erzurum'un Pasinler ilçesinde de bulundu. Rainbow taşı, Oltu taşını Erzurum'daki tahtından edebilir.

4 Bandırma Gemi Müzesi 500 bin kişiyi ağırladı Samsun'da bulunan Bandırma Gemi Müzesi'ni, 2018 yılında yarım milyon kişi ziyaret etti.

5 Alışverişte yeni ödeme yöntemleri hayatımıza girecek Amazon, Mastercard ve diğer şirketler, kasasız mağazalar ve baş parmağınızdaki damarları taramak da dahil olmak üzere, ödeme yöntemleri için yeni yollar geliştiriyor.

6 Anne sütü hakkında en çok merak edilen sorular Anne sütünün içeriği, besleyiciliği, saklanması, yararları... Anne sütü hakkında en çok merak edilen tüm soruların cevapları.