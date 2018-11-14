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Filistin BM'nin kapısını çalmaya devam edecek

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin kapısını uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirene kadar çalmaya devam edeceğiz." dedi.

AA | 14.11.2018 - 08:59..
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Birleşmiş Milletler (BMGüvenlik Konseyi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Gazze'de şiddet ve gerginliğin artması üzerine Kuveyt ve Bolivya'nın talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun endişe verici olduğunu ve 2014 yılından bu yana böyle bir şiddet olayının görülmediğini vurguladı.

ORANTISIZ ŞİDDET DURMALI

Fransa'nın, Hamas'ın İsrail'deki sivilleri hedef alan roket saldırılarını kınadığını belirten Delattre, "Filistinlilere yönelik orantısız şiddet durmalı. İsrail'in güvenliği de söz konusu olsa orantısız güç kullanımı savunulamaz." ifadelerini kullandı.

Taraflara gerginliğin artmasından kaçınmaları çağrısında bulunan Delattre, "Siviller, ölümcül yeni bir şiddet döngüsünün ilk kurbanı olur ve bu olumsuz döngüye acilen son vermek gerek." diye konuştu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise "birinde sivillere yönelik roket saldırısı düzenleyenler, diğerinde vatandaşlarını koruyanlar olmak üzere iki ayrı taraf olduğunu" iddia ederek, İsrail'in her iki tarafın da itidal göstermesi gerektiği çağrılarını kabul etmeyeceğini söyledi.

KONSEYDE BİRLİK YOK

Diplomatik kaynaklar ise konseyde Gazze'deki krizinin nasıl ele alınacağına dair bir birlik sağlanamadığına dikkati çekti.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD'yi eleştirdi ve "bir ülke yüzünden konseyin tıkandığın" ifade etti.

Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin kapısını uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirene kadar çalmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"UFUKTA BARIŞ YOK"

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el-Otaibi ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekti.

Otaibi, "ufukta barışının görünmediğini" sözlerine ekledi.

Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz, yaklaşık iki yıldır ABD'nin "sözde" Ortadoğu barış planı için beklediklerini ve gerçek bir ara bulucuya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

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