Filistin için 727 kilometre yürüyecek

Melbourne’da düzenlenen "Filistinlerin İnsan Hakları İçin Koşun" etkinliğine katılan insan hakları savunucusu John Salisbury, bugün Melbourne şehrinden Adelaide şehrine doğru yola çıktı.

Melbourne-Adelaide arasındaki 727 kilometrelik mesafeyi 1 ayda yürüyecek olan Salisbury, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşünü, ana muhalefetteki İşçi Partisinin, Filistin’in tanınmasını tüzüğüne ekleme konusunun tartışılacağı Ulusal Konferansa ev sahipliği yapacak Adelaide Kongre Merkezi'nin önünde 16 Aralık'ta tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

Salisbury, İşçi Partisinde Filistin’in tanınmasının parti politikası olarak benimsenmesini umduğunu ifade etti.

"FİLİSTİNLİLERE DESTEK OLMALIYIZ"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un, Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma konusundaki çıkışının yanlış olduğunu vurgulayan Salisbury, "Bu İsraillilerin istediği bir şey, Filistin davasına yardım etmeyecek tamamen yanlış yol. Yapmamız gereken İsrail’e her istediklerine sahip olamayacakları mesajını göndermek. Filistinliler kendilerine ait bir yeri hak ediyorlar ve biz onlara çabalarında destek olmalıyız. Çünkü Filistinliler çok uzun süredir acı çekiyorlar." dedi.

Salisbury, İşçi Partisinin, Filistin’in tanınmasını parti politikası olarak benimsemesi ve Mayıs 2019'da yapılacak seçimleri kazanması durumunda, Filistin’in devlet olarak tanınmasının yolunun açılacağını söyledi.

Aktivist Salisbury, Avustralya’nın Filistin’i tanıması için daha önce Sydney-Canberra arasındaki 286 kilometrelik mesafeyi iki defa yürümüştü.