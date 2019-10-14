Filistin-İsrail bir oldu, Türkiye'yi protesto etti

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Cumartesi günü Resulayn, dün ise Tel Abyad'da kontrol Türk askeriyle birlikte hareket eden Suriye Milli Ordusu'na geçerken; terör örgütü destekçisi ülkeler de ardı ardına açıklama yapıyor.

Avrupa'nın birçok noktasında Türkiye karşıtı yapılan protestoların birinde de ilginç kareler ortaya çıktı.

İSRAİL-FİLİSTİN BİR OLDU

Gazeteci Emre Bol'un Twitter hesabından paylaştığı videoda Hollanda'nın başkenti Amstedam'da toplanan kalabalık Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti.

İşin ilginç yanı ise; Türkiye'nin savunduğu Filistin bayrağının İsrail bayrağıyla birlikte sallanması oldu. Onlar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı da eşlik etti.

Filistin ve İsrail bayrağı altında Türkiye protestosu ViDEO