Filistin'de koronavirüs nedeniyle mahkumlara af

Filistin yönetimi, koronavirüsle mücadele kapsamında, okulların kapatılması, şehirler arasında dolaşım ve kısmi sokağa çıkma yasağı gibi birçok önlem almıştı.

Resmi verilerine göre, son olarak dün Gazze'de tespit edilen iki kişiyle ülkede vaka sayısı 59'a yükseldi.

CEZASININ YARISIN TAMAMLAYAN MAHKUMLARA AF

Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas'ın suç ve kabahat davalarından aldıkları cezanın yarısını tamamlamış mahkumların tahliyesi için karar aldığını duyurdu.

TEHLİKELİ SUÇ İŞLEYEN MAHKUMLAR YARARLANAMIYOR

Ebu Rudeyne, af kararının tehlikeli suçları işleyen mahkumları kapsamadığını belirtti. Açıklamada, aftan kaç kişinin yararlanacağına dair bilgi verilmedi.