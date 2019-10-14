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Filistin'de Mehmetçik'e destek eylemi

Filistin Dışişleri Bakanı, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kalacaklarını açıkladı, az sayıdaki Filistinli Türk bayrağı açarak "yanınızdayız" mesajı verdi.

AA | 14.10.2019 - 14:06..
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Filistin'de Mehmetçik'e destek eylemi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Arap Birliği'nin tutumunu eleştiren ve Türkiye'ye destek veren ibarelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

"FİLİSTİN HALKI TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Dövizlerde "Kudüs ve Mescid-i Aksa tehdidi konusunda sessiz kalan Arap Birliği bizi temsil etmiyor", "Mavi Marmara şehitlerine sadık kalacağız" ve "Filistin halkı Türkiye'nin yanındadır" ibareleri yer aldı.

Gösterinin koordinatörü aktivist yazar Cemal Ebu Amir, gösteriyi, İsrail ve İsrail ile normalleşme yaşayan Arap ülkelerinin Ankara'ya yönelik saldırgan söylemlerine karşı Türkiye'yi desteklemek adına gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gösterinin ayrıca Filistin halkına verdiği destek ve fedakarlık için Türkiye'ye şükranlarını sunma amacı taşıdığını aktaran Ebu Amir, etkinliğin herhangi bir grup tarafından desteklenmediğini, sosyal medyadan organize olduklarını vurguladı.

Filistin'de Mehmetçik'e destek eylemi

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARINA"

Filistin halkının, Türkiye'nin samimi ve dürüst tutumuna yönelik desteğini dile getirmesi gerektiğine işaret eden Ebu Amir, Türkiye'nin Filistin'e yönelik saldırılar karşısında gösterdiği fedakarlığın görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonları anladıklarını ve desteklediklerini ifade eden Ebu Amir, "Ben Suriye’de yaşadım. Sürecin Suriye halkı, Arap ülkeleri ve Türkiye'nin çıkarına olacağını düşünüyorum." dedi.

DESTEK EYLEMİ İLGİ GÖRMEDİ

Gösteriye katılan Filistinlilerin sayısının azlığı dikkatlerden kaçmadı.

Filistin'de Mehmetçik'e destek eylemi

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