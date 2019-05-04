Filistin'den İsrail'e 100 füze atıldı

İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik bir türlü sonlanmadı. Bugün ise Filistin tarafından İsrail'e ilk atak geldi.

100 FÜZE ATTI

Filistinli gruplar, İsrail'in güneyine en az 100 füze atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi. Atılan füzelerin ardından İsrail'in güneyindeki birçokm bölgede siren sesinin duyulduğu tespit edildi.

İsrail makamları, füzeler nedeniyle yaralı olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı. İsrail ordusu Gazze'den atılan füzelerin ardından Gazze'ye saldırdı.

Gazze’den İsrail’e en az 100 füze atıldı VİDEO



1 ÖLÜ, 4 YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Dün İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında ve açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybederken, 50 Filistinli yaralanmıştı. İsrail'in saldırıları devam ediyor.