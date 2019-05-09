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Filistinli anneden Madonna'ya mesaj

İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli Murteca'nın annesi, İsrail'deki Eurovision yarışmasına katılacak olan Madonna'ya "Katillerin sahnesinde şarkı söylememe" çağrısı yaptı.

AA | 09.05.2019 - 09:23..
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İsrail güçleri tarafından, geçen yıl Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettiği sırada şehit edilen 30 yaşındaki gazeteci Yasir Murteca'nın annesi Hayriyye Murteca, 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacağı duyurulan Madonna'ya, bir mesaj gönderdi.

"OĞLUM YASİR'İ TANIYORSUNDUR"

Filistinli anne, elektronik posta olarak gönderdiği ve sosyal medyada da yer alan mesajında, "Sayın Madonna, şüphesiz ki sen beni tanımıyorsun ancak oğlum Yasir'i tanıyorsundur. Onun hakkında mutlaka bir haber duymuşsundur. Belki de bu hikayeye inanmamışsındır. Yasir'in vefatından, daha doğrusu öldürülmesi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen ben bile hala inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

Filistinli anneden Madonna'ya mesaj

"ACIMASIZCA ONA ATEŞ ETTİLER"

Oğlunun öldürülmesinden bahseden Hayriyye Murtaca, şunları kaydetti:

"Oğlum, kuş gibi hayalleriyle uzaklara uçmayı hayal eden bir foto muhabiriydi. İsrail'in Gazze halkına yönelik ihlallerini belgelemek için fotoğraf makinesini taşıyordu. 7 Nisan 2018'de Yasir de diğer gazeteciler gibi kaskı ve yeleğini giymiş, fotoğraf makinesini taşıyordu. İsrail, onun gazeteci olduğunu ve fotoğraf çekmek için orada olduğunu gayet iyi biliyordu. Ama acımasızca ona ateş ettiler. Kurşun bedenine girerek, kemiklerini parçaladı ve tüm hayallerini yarım bıraktı."

"SAVAŞ DİLİNDEN ANLAYAN BİR DEVLET"

"İsrail'e gitmeden önce oğlu öldürülen bir annenin yüreğindeki acıyı biraz düşünmelisin." diyen Hayriye Murteca, mesajına şu ifadelerle son verdi:

"Sayın Madonna, sana neden yazdığımı biliyor musun? Katillerin sahnesinde şarkı söylemeye karar verdiğin için yazdım. Barışın gerçek anlamını bilmeyen yalnızca savaş dilinden anlayan bir devlette sevgi ve barış çağrıları yapmaya karar verdiğin için yazdım. Şarkıların İsrail'in hayatını çaldığı oğlumu geri getirebilir mi?"

30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca, 7 Nisan 2018'de Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini takip ettiği sırada üzerindeki gazeteci olduğunu gösteren "Press" (basın) yazılı yeleği ve kaskına rağmen İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

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