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Filistinli direniş gruplarından İsrail'e uyarı

Filistinli silahlı gruplar, İsrail'i, Gazze sınırında yapılan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde göstericilere karşı işlediği suçları devam etmemesi yönünde uyardı.

AA | 24.12.2018 - 02:06..
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Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada; gelecek cuma, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' göstericilerine karşı, siyonist düşmanın vereceği sınav, düşmanın davranış ve niyeti konusunda belirleyici bir gün olacak ifadelerine yer verildi.

30 MART'TAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin, İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine, gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 240'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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