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Filistinli gazeteci Türkiye'nin yardımları için minnettar

Gazeteci Zaher Elbek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kudüs'ün arkasında durduğu için teşekkür etti.

AA | 09.12.2018 - 22:27..
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum Şubesince Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen "Müslümanların Ortak Davası: Filistin" konulu konferansında Filistinli gazeteci Elbek, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Elbek, "Çok şükür Türkiye'deki Müslümanlar Kudüs ve Filistin'in her zaman arkasında. Çok şükür hem muzaffer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Türkiye halkı her zaman Kudüs'ün arkasında duruyor. Bu, bize çok büyük bir destek." dedi.

"DÜNYA'DA KAÇ KİŞİ GERÇEK MÜSLÜMAN"

Kudüs'ün yalnızca Filistinlilere değil bütün Müslümanlara ait olduğunu vurgulayan Zaher Elbek, "Dünyada 1 milyardan fazla Müslüman var ancak kaç tanesi gerçek Müslüman? Çoğu Müslüman uyuyor. Kudüs'te nasıl zulüm olduğunu, işgal altında olduğunu, katliamı görüyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar ancak çok şükür Türkiye'deki Müslümanlar Kudüs ve Filistin'in her zaman arkasında. Çok şükür hem muzaffer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Türkiye halkı her zaman Kudüs'ün arkasında duruyor. Bu, bize çok büyük bir destek." dedi.

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