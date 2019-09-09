Filistinli gazetecinin ölümü protesto edildi

Filistinli gruplara bağlı Esirler Komitesinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, Gazze'de bulunan Uluslararası Kızılhaç binası önünde onlarca Filistinli bir araya geldi.

Filistinli eski tutuklu Muhammed Hamade, eylemde yaptığı konuşmada, 47 yaşındaki gazeteci Sayih'in şehadetinden, işgalci İsrail güçleri ve uluslararası insan hakları kurumlarının sorumlu olduğunu söyledi.

Bessam es-Sayih'in kanser hastası olduğunu hatırlatan Hamade, başta hastalar olmak üzere Filistinli tutukluların, İsrail'in ırkçı siyaseti nedeniyle zor şartlar altında yaşadığını vurguladı.

Muhammed Hamade, uluslararası insan hakları kurumlarından, özellikle hastalar olmak üzere Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinden kurtarılmasını istedi.

İSRAİLLİ SUBAYIN EŞİNİ ÖLDÜRME EYLEMİNE KARIŞMIŞTI

Bessam es-Sayih, eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada, "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışma" suçlamasıyla Ekim 2015'te Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kemik ve ilik kanserinin yanı sıra kronik akciğer iltihabı teşhisi konulan Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu, yürüme ve konuşmada zorluk çektiği aktarılmıştı.