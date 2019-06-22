İsrail işgal kuvvetleri bu Cuma Batı Şeria’nın Kalkilya şehrinin Kefr Kudum kasabasındaki göstericiler ve gazetecilere göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahale etti.

PROTESTOCU GENÇLER VE GAZETECİLER GAZ BOMBASINA MARUZ KALDI

Gaz etkilenin protestocu gençler ve gazeteciler, solunum problemleri yaşadı. Kasabaya hücum eden İsrail askerleri, evlere girdi ve çatılara çıkarak buraları gözlem ve ateş etme yerlerini olarak kullandı. Protesto gösterisinde bulunan Filistinli gençler ise ABD’nin Asrın anlaşması projesini kınayan sloganlar attı.

Filistinli gençler İsrail askerlerini taşlayarak kovaladı İZLE

İKİ İSRAİL ASKERİNİN KAÇIŞI

Tüm bunların yaşandığı sırada Filistinli gençler, taşa tutulan tepeden tırnağa silahlı iki İsrail askerini kaçışına şahit oldu. Görüntü sosyal medyada tıklama rekoru kırarken, İsrail işgal kuvvetlerinin askeri korkak olarak nitelendirildi.