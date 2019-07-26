Filistinli ve İsrailli aktivistler Kudüs'te eylem yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun yakınlarında bulunan Peres Meydanı'nda toplanan onlarca aktivist, İsrail'in Filistinlilere yönelik yıkım politikalarına ve ihlallerine karşı gösteri düzenledi.

Filistinli ve İsrailli aktivistler, İsrail'in yıkım politikasını protesto etti

"ARTIK AYRIMCILIĞA SON VERİN"

Üzerinde "Yahudiler ve Araplar El Ele", "Bir ev yıkmak bir aile yıkmak demektir", ve "Yıkım politikasına yeter" şeklinde sloganların yer aldığı dövizler taşıyan aktivist grup, İsrail'e ayrımcılığa son vermesi ve Filistinlilere haklarını vermesi çağrısı yaptı.

"GÜVENLİK GEREKÇESİYLE" 10 BİNA YIKILDI

İsrail güçleri geçen pazartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait en az 10 binanın yıkımına başlamıştı.