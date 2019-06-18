Filistinliler Mursi için Mescid-i Aksa'da toplandı

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün çıktığı mahkemede önce baygınlık geçirdi, ardından da geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
MESCİD-İ AKSA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Müslümanların ilk kıblesi Mecid-i Aksa'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.
Filistinli Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. Müslümanlar, yatsı namazından sonra yaşamını yitiren Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı VİDEO
MURSİ'YE DUA
Müslümanlar, yatsı namazın sonrası yapılan duada Mursi'ye, Allah'tan rahmet ve Mısırlı mazlumlara selamet diledi.