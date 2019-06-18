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Filistinliler Mursi için Mescid-i Aksa'da toplandı

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İHA | 18.06.2019 - 10:11..
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Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün çıktığı mahkemede önce baygınlık geçirdi, ardından da geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Filistinliler Mursi için Mescid-i Aksa'da toplandı

MESCİD-İ AKSA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Müslümanların ilk kıblesi Mecid-i Aksa'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistinli Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. Müslümanlar, yatsı namazından sonra yaşamını yitiren Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı VİDEO

Filistinliler Mursi için Mescid-i Aksa'da toplandı

MURSİ'YE DUA

Müslümanlar, yatsı namazın sonrası yapılan duada Mursi'ye, Allah'tan rahmet ve Mısırlı mazlumlara selamet diledi.

Filistinliler Mursi için Mescid-i Aksa'da toplandı

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