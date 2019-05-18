Filiz Akın serum tedavisi gördü

Bağışıklık sisteminini zayıflaması nedeniyle rahatsızlanan 76 yaşındaki Filiz Akın, önceki gün hastanede tedaviye alındı.

Serum takılan ve vitamin takviyesi yapılan Akın, hastsane yatağında çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Filiz Akın hastaneden video paylaştı

FİLİZ AKIN'IN SAĞLIK DURUMU

Filiz Akın paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı: "An itibariyle, iyileşme doğru. Önemli bir şey değil, endişe edilecek hiç bir şey yok. Eve döndüm bile. Sadece bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekti. İnternet bağlantısı olmadığı için devamını yazamamıştım. İlginize, iyilik dileklerinize çok teşekkür ederim."





TANSİYON NEDENİYLE DÜŞTÜ, YÜZ FELCİ RİSKİNİ ATLATTI

Ocak ayında aniden tansiyonu düşen ve buna bağlı olarak dengesini kaybeden Filiz Akın'ın başına, 11 metal zımba atıldı. Usta oyuncu Filiz Akın, kulak enfeksiyonu nedeniyle 23 Aralık 2018'de ameliyat oldu.

Yüz felci ve menenjite yakalanma riskiyle karşı karşıya kalan Filiz Akın, operasyon sonrası şunları söylemişti: "Üç aydır serumlara, tüp takma ameliyatlarına rağmen sağ kulağımdaki enfeksiyon iyileşmiyordu. Prof. Dr. Günter Hafız, 23 Aralık’ta beni acil olarak ameliyata aldı. 6 saat süren, çok teknik ve karmaşık bir ameliyat geçirdim. Kulak zarı dahil, kulak içindeki tüm hasarlı dokular kazınarak boşaltıldı. Böylece kalıcı yüz felci ve menenjite dönüşebilecek bir tehlikeden ramak kala kurtarıldım."