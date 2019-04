Filiz Ali'nin ağzından babası Sabahattin Ali

Türk edebiyatının usta ismi Sabahattin Ali, 1948'de yurdu terk etmek isterken Bulgaristan sınırında, Ali Ertekin tarafından hunharca katledilmişti.

Ölümünün üzerinde 71 yıl geçmesine rağmen dosyası tozlu raflarda yerini alarak, faili meşhur (meçhul) kişiler arasında yer aldı. Sabahattin Ali'nin eserleri günümüzde bile hala en çok okunan kitapların başında geliyor.

Özellikle adıyla özdeşleşen Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı eserler Türk okurunun büyük beğenisini kazandı.

Yazarın kızı Prof. Dr. Filiz Ali, Radyo Kafa'ya konuk oldu, babasıyla ilgili bilinmeyenleri Ayça Derin Karabulut'a anlattı. Filiz Ali, "Babamla olan ilişkim sadece baba kız ilişkisi değildi, ondan öte çok iyi bir arkadaş ve dosttuk." dedi.

"ÇOCUKLA ÇOCUK OLAN BİRİYDİ"

"Bizim babamla ilişkimiz insan ilişkisiydi. Babam çocukla çocuk olan birisiydi. Annemin düşüncesine göre babam delişmendi. Deli dolu bir insandı. Ama babamın iki cephesi vardı. Biri bu delişmenliği, diğeri dünyanın dışında bir merkezde yaşayan bir insan. Hiçbir zaman insan ilişkilerini keserek değil, sadece kendini kapatırdı. Birlikteyken bile kapatırdı. Mesela eş dost bir araya gelmiş, konuşuluyor o kendini kapatır, kitap okumaya başlar ya da başka bir şeyle uğraşırdı."

"DİSİPLİN ANNEMDEN SORULURDU"

"Evde disiplini sağlayan annemdi ama babamın çok dikkat ettiği şeyler vardı. Mesela, kapris yapmayacaksın, inatçılık etmeyeceksin, güleryüzlü olacaksın, söz dinleyeceksin. Çok iyi hatırlıyorum. babacım, babacım derdim, tamam söz dinleyeceğim artık ne yaramazlık yapmışsam."

"HER ŞEYİ BABAMDAN ÖĞRENDİM"

"Her şeyi babamdan öğrendim. Hayatla ilgili temel olan her şeyi. Her şeyi düşünmüş sanki. Mesela "cici" adında bir Ankara kedimiz vardı, o kediyi babam alıp getirmişti; annem hiç sevmezdi. O kediyi babam benim kediyle bir ilişkim olsun diye almıştı, onu bile düşünmüş. Yıllar sonra o kediyle ilgili mektupları var. Biz İstanbul'a gelirken Cici'yi hayvanat bahçesine bırakıyor, arkadaşlık etsin diye diğer kedilerle."

"CİNAYETİN AYDINLIĞA KAVUŞAMAMASI SKANDALDIR"

"Babamı en son Şubat 1948'de gördüm. Ölümü 2 Nisan 1948 yazıyor ama o tarihi kimin koyduğu belli değil. Sabahattin Ali'nin ölümünün hala aydınlığa kavuşmaması Türkiye Cumhuriyeti açısından büyük skandaldır. Büyük skandal."