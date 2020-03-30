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Filografi nedir

Tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan bir çeşit el sanatı.

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Filografi nedir

Filografi yaparken belirli örgü teknikleri kullanılır.

Bu teknikler sonucunda hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler ve çizgi film karakterleri panolar halinde görsel bir şölene sebep olur.

Bu şölenin nasıl hazırlandığını merak ediyorsanız, gelin hep beraber bakalım...

NASIL YAPILIYOR?

Öncelikle vermek istediğiniz desenin kalıbını, bir panonun üzerine yapıştırabilirsiniz.

Panonun üzerini istediğiniz bir kumaşla da kaplayabilirsiniz.

Daha sonra ise çivileri, belli sıklıklarla düzgün bir şekilde panoya bu desen üzerinden çakabilir ve son olarak da telleri ya da ipleri, çiviler arasından geçirerek deseni doldurabilirsiniz.

Filografi nedir

ÇİVİLERİ BOYAYABİLİRSİNİZ

Filografi yaparken, kullandığınız çivileri birbiriyle uyumlu olan renklerle boyayabilir ve ortaya daha gösterişli görüntülerin çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Filografi nedir

YENİ HOBİLER EDİNMEK İÇİN SİZLER DE DENEYİN

Yeni deneyimler kazanmak ve hobiler edinmek, bireyin kendisine vakit ayırmasının en güzel yoludur.

Sizler de içinde bulunduğumuz bu zorlu ama geçici olan süre zarfında evlerinizde keyifli anlar geçirmek için bu gibi etkinlikleri deneyebilirsiniz...

Filografi nedir

Filografi nedir

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