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Financal Times: Türkiye IMF'ye gitmek zorunda

Seçimler yaklaştıkça Batı medyasında "Türkiye batıyor" algısı yaratmak amaçlı haberler yapılıyor.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 11:45..
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İngiliz Financial Times  gazetesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu yorumladı.

Türkiye'nin kredi borçlarını ödeyebilmesi için tek yolun Uluslararası Para Fonu (IMF) olduğunu iddia eden gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IMF'ye gitmeme konusundaki net açıklamalarını eleştirdi.

İNGİLİZ ÜZGÜN: TÜRKİYE IMF'YE GİTMİYORUZ DEDİ

FT'nin haberinde, "Aslında IMF'ye kredi almak için değil sadece kredibilitenin yeniden sağlanması için teknik yardım almak için gidilse bütün sorunlar çözülür ancak Erdoğan bunu yapmayacaklarını defalarca söyledi." sözlerine yer verildi.

Financal Times: Türkiye IMF'ye gitmek zorunda

FAİZLERİN DÜŞMESİNİ İSTEMİYORLAR

Gazete ayrıca Türkiye'ye faiz politikalarıyla ilgili akıl vermeye kalktı. Faizlerinin düşürülmemesi gerektiği ifade edilen haberde, "Ancak Merkez Bankası uzun zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizi “bütün kötülüklerin annesi ve babası” olarak nitelendirmesine maruz kaldı. Yatırımcılar bankayı, geçen yıl ki döviz krizi sırasında yavaş davranmakla suçladı. Şimdi kredibilitesini yeniden inşa etmeye çalışıyor." cümleleri yer aldı.

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