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Financial Times, George Soros'u 'Yılın kişisi' seçti

Londra merkezli uluslararası ekonomi ve finans gazetesi The Financial Times (FT), 2018'e veda vakti yaklaşırken yılın kişisi olarak George Soros'u seçtiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 11:27..
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The Financial Times (FT) gazetesi, küresel finans spekülasyonlarıyla birçok ekonomik krizin patlak vermesi, birçok ülkenin iflasın eşiğine gelişinin mimarı olarak kabul edilen 88 yaşındaki Soros'tan övgüyle bahsetti.

AÇIK TOPLUM VAKFI TÜRKİYE'DEN ÇIKARILDI

FT, "Hedge (HEC) fon sanayinin babası, dünyanın en önde gelen hayırseverlerinden biri, küresel çapta liberal demokratik düzen kurulmasının yorulmaz destekçisi."

DÜNYA ÇAPINDA KAOS ÇIKARIYOR

Macaristan kökenli, ABD vatandaşı Soros hakkında, kurduğu Açık Toplum Vakıfları aracılığıyla dünya çapında siyasi-toplumsal karışıklıklar çıkmasında rol oynadığı iddiaları da var.

FT ise mülti milyarder spekülatörü tercih etmesini, 'hem başarılarının hem de temsil ettiği değerlerin yansıması olarak' sundu.

Financial Times, George Soros'u 'Yılın kişisi' seçti

GEZİ'NİN FİNANSÖRÜNÜ HAYIRSEVER DİYE TANITMA ÇABALARI

Açık Toplum Vakıfları'nın sitesi, kurucusunu "1984’ten beri finans  piyasalarından elde ettiği kişisel servetinden 32 milyar doları hayır işlerine bağışlayan, dünyanın önde gelen hayırseverlerinden." diye tanıtıyor.

Özellikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık suçlamalar yönelttiği Soros'la ilgili FT, "Son dönemde Yahudi karşıtı komplo teorilerinin ve faaliyetleriyle ilgili temelsiz suçlamaların hedefi olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Financial Times, George Soros'u 'Yılın kişisi' seçti

"DECCAL MUAMELESİ YAPIYORLAR"

FT'ye konuşan Soros "Her şeyle ilgili beni suçluyorlar, Deccal muamelesi yapıyorlar. Keşke bu kadar çok düşmanım olmasa ama bu durumu, doğru bir şeyler yaptığımın işareti olarak kabul ediyorum." dedi.

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