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Financial Times'tan Türkiye değerlendirmesi

Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı, İngiliz Financial Times rakamları değerlendirerek bir felaket senaryosu ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 11:58..
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Financial Times'tan Türkiye değerlendirmesi

Dünyanın en saygın ekonomi gazetelerinden birinin tek derdi Türkiye . En çok okunan ekonomi gazetelerinden biri olan Financial Times'da Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Rakamların olumlu olmasına karşılık İngiliz'in felaket tellallığı bitmiyor.

DURAĞAN SÜRECE GİRİLİYOR

Üçüncü çeyreğe ilişkin açıklanan verilerin değerlendirildiği Financial Times'da, Türkiye'nin büyümesinin durağanlaşarak eksi yönde seyretmeye başlayacağına değinildi.

Özellikle döviz spekülasyonunun açtığı yaraların önümüzdeki dönem içerisinde kendini göstereceğinin belirtildiği yazıda olumsuz verilere yer verilmedi.

FRANSA'YA SESSİZ KALDILAR

Dünyanın en saygın ekonomi gazetelerinden biri olan Financial Times'ın tek derdi Türkiye diyoruz, çünkü Avrupa'nın dev ekonomilerinden biri olan Fransa'nın ekonomik çöküşüne hiç yer verilmiyor. Özellikle 17 Kasım'dan bu yana süren eylemlerin ülkeye verdiği ekonomik zararlar, büyüme rakamlarına bile etki etti.

2019 için yüzde 0,40'tan 0,20'ye düşürülen büyüme beklentisi konusunda tek bir haber bile yazmayan Financial Times, Türkiye'ye en ufak bir konuda bile diline dolamaktan geri kalmıyor.

İNGİLİZLER ÇARESİZ, İTALYANLAR BATIYOR

Avrupa'nın batmak üzere olan ülkelerinden biri de İtalya. Özellikle, varını yoğunu satıp borç ödemeye, ülkeyi ayakta tutmaya çalışan İtalyanlar konusunda da Financial Times sessiz tutumunu sürdürüyor.

İngiliz merkezli Financial Times, kendi ülkesinde yaşanan Brexit krizine karşı eli kolu bağlı bir şekilde kalırken, Türkiye'ye aslan kesildiği konularda ise kendi ülkesinde kediye dönüşüyor.

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