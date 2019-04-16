Finansal Fair-Play nedir

Son dönemlerde kulüp başkanlarımızdan da sıkça duyduğumuz Finansal Fair-Play, kulüplerin gelir gider düzeyini dengelemek için UEFA tarafından hayatımıza sokuldu.

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2009 yılında konuşulmaya başlanan 2013'ten sonra tamamen hayatımıza giren bu uygulama, kulüplerimize ayaklarını yorganlarına göre uzatmayı öğretiyor. Bu oyun yeşil-sahalarda oynansa da dünya ekonomisinde büyük bir bütçeye sahip. Kulüplerin gelirlerindeki artış aynı şekilde giderlerini de artırdı.

Kasaya giren paraları doğru şekilde kullanamayan yöneticiler, maalesef köklü kulüpleri içinden çıkarılamaz bir mali sıkıntıya soktu. Hal böyle olunca UEFA olaya el attı.

UEFA, FFP kapsamında 2013 yılında kulüplerin mali gelir giderlerini başabaş dengelemek için Mali Kontrol Kurulu kurdu. Bu kurul, UEFA yarışmalarına katılan kulüplerin mali borçlarının olup olmadığını kontrol ediyor, şartları yerine getirmeyen kulüplere gerekli yaptırımları uyguluyor.

UEFA yarışmalarına katılacak kulüplerin son üç yıllık mali raporları analiz edilerek değerlendirmeye alınıyor. UEFA, inceleme altına aldığı kulüplerle anlaşma yapıyor ve bu anlaşmaya uymayan kulüpleri cezai yaptırım uyguluyor

FFP KRiTERLERi NELERDİR

Yöneticiler ve Kulüp başkanları kulüp için cebinden harcama yapamayacak.

Kulüpler, kendi yöneticilerine veya iş ortaklarına ait borçlarını kaynaklarına iade edecekler.

2012-2013’den itibaren kulüpler transferlere gelirlerinden daha fazla harcama yapmayacak. (Denk Bütçe)

Sadece kulübe hibe edilen ve kulübe ait gelirler değerlendirmede kulüp geliri sayılacak.

Hiçbir futbolcu, kulüp ya da yasal otoriteye vadesi geçmiş borç bulunmayacak. Gelirden daha fazla borçlanılmayacak. Borçlanılırsa transfer yasağı cezası alınacak.

Öz sermayenin eksiye düşmesine izin verilmeyecek.Kulüpler denk bütçe kapsamında ve yıllık gelir-gider tahmininde başa baş noktasını yakalayacak.(Sistemin oturması için ilk yıllarda istisnai olarak belli noktada zarar edilmesine-eksiye düşülmesine izin verilecek.)

Futbolculara yapılacak ücret, maaş ve prim ödemeleri, toplam gelirin yüzde 70 ini geçemeyecek.

Bütçesi 5 milyon Euro’nun altındaki takımlar kriterlerden muaf olacak.

Kulüplerin fahiş yüksek ve fahiş düşük fiyatlarda yaptığı anlaşmalarla kurduğu şirket ilişkileri gelir-gider tablosuna katılmayarak, emsal fiyat esas alınacak.(Örn: M.City’nin Etihad ile olan 10 yıllık 642 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması.)

Kulüplerin altyapı, stadyum ve antrenman sahası için yapacağı yatırım amaçlı harcamalar başa baş noktası hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

Finansal Fair-Play nedir? - VİDEO

