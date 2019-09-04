taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6621
Euro
6.2572
Altın
1552.64
Borsa
100077.47
Gram Altın
282.892

Fındık banyosu yapan kedi

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde toplanan fındığın içerisine yatarak adeta fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İHA | 04.09.2019 - 23:27..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Kozluk Mahallesi’nde vatandaşlar topladıkları fındıkları yere sererek kurumaya bıraktı. Bir süre sonra kurumaya bırakılan fındıkların içerisine giren kedi o anların keyfini çıkardı.

Fındık banyosu yapan kedi

ADETA "FINDIK BANYOSU" YAPTI

Fındıkların içerisinde yatan kedinin, bir yandan adeta fındık banyosu yaptığı, diğer yandan ise vatandaşların ilgi ve sevgisinin tadını çıkardığı görüntüler sosyal medyaya yüklendi.

Cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüler kısa sürede büyük beğeni kazandı. Binlerce kişinin paylaştığı video sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

Fındık banyosu yapan kedi

Fındık banyosu yapan kedi

Fındık banyosu yapan kedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

0
Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde

Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir